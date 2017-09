[Promo] La Samsung Gear S3 Frontier à 245 €

La dernière montre connectée en date de Samsung, la Gear S3, est généralement commercialisée à 399 €, dans sa déclinaison Frontier. Toutefois, on la trouve actuellement à seulement 244,99 € sur Ebay.



La Gear S3 Frontier est équipée d'un écran Super Amoled couleur de 3,3 cm de diamètre. Étant de plus assez épaisse, elle n'est donc pas très discrète, ce qui en fait plutôt un modèle pour les poignets larges, puisqu'il n'y a qu'une seule taille. Fonctionnant sous Tizen, le système d'exploitation de Samsung, la montre se pilote facilement via une bague rotative et deux boutons. La montre peut recevoir les notifications provenant d'un smartphone et faire fonctionner diverses applications et fonds d'écran originaux.



Bon point, la Gear S3 Frontier a une autonomie satisfaisante d'environ deux jours. La recharge de la batterie s'effectue par l'intermédiaire d'une base à induction. Pour le reste, la montre est compatible Wi-Fi et Bluetooth et intègre un capteur de rythme cardiaque et un GPS. Certifiée IP68, elle est donc étanche.





>>> Lire : [Test] Gear S3 Frontier : faut-il craquer pour la nouvelle smartwatch de Samsung ?



>>> Lire : Montres et bracelets connectés : comment choisir ? Lequel acheter ?



Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.