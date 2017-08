[IFA 2017] Gear Sport : enfin une montre Samsung étanche

Entre un aspirateur sans fil et une machine à laver, Samsung a présenté quatre objets connectés lors de sa conférence pré-IFA, dont une nouvelle montre : la Gear Sport.

On pourrait penser qu’elle va chasser la Gear S3 présentée à la même période l’an dernier, mais il n’en est rien. Celle-ci demeure au catalogue du géant coréen pour représenter une gamme « statutaire et premium ». La Gear Sport s’inscrit plutôt dans la dynamique actuelle de Samsung qui est résolument tourné vers l’activité physique.

Samsung Gear Sport

Comparée à la Gear S3, la Sport est plus compacte et plus fine. Elle ne mesure que 42 mm de diamètre, soit encore l’équivalent de la plus grande des Apple Watch, ce qui lui refuse encore quelques poignets. À l’intérieur, on retrouve une configuration plus évoluée que l’an dernier, mais qui ne révolutionne rien. Dotée d’un accéléromètre, d’un GPS et d’un capteur cardiaque, elle offre un affichage toujours convaincant sur un écran de 1,2 pouce définit en 360 x 360 pixels. Son autonomie annoncée est estimée entre trois et quatre jours en utilisation normale et sans que l’écran soit allumé en permanence.

La véritable innovation de cette montre connectée est physique puisque c’est la première chez Samsung à recevoir une certification waterproof. Elle est ainsi capable de fonctionner jusqu’à une profondeur de 5 ATM, soit 50 mètres. Pas de quoi entreprendre de grandes plongées, mais suffisant pour de la natation.



Le bracelet est en adéquation avec cette nouvelle activité puisqu’il est en silicone. Deux coloris seront disponibles : noir ou bleu, aussi bien pour le cadran que pour le bracelet. À noter que l’entrecorne est standard avec une mesure de 20 mm, ce qui permettra aux utilisateurs de changer de bracelet à leur convenance.



Prévue pour un lancement mi-octobre, la Gear Sport sera affichée à 349 €.