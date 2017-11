Gigaset s’attaque aux smartphones milieu de gamme avec les GS370 et GS370 Plus

Gigaset lance deux nouveaux smartphones baptisés GS370 et GS370 Plus. Avec ses deux nouveaux smartphones, le fabricant entre pour la première fois dans le milieu de gamme. Gigaset est en général plus connu pour ses téléphones fixes. Néanmoins, depuis quelque temps, le fabricant allemand propose des smartphones abordables équipés d’une fiche technique assez basique. Gigaset ne s’arrête pas là puisqu’il a décidé de monter en gamme avec non pas un mais deux nouveaux smartphones.



Niveau design, les GS370 et GS370 Plus arborent un châssis en aluminium et un écran borderless HD Plus. En ce qui concerne leurs spécificités techniques, les deux smartphones sont quasiment similaires. Ils sont équipés d’un capteur d’empreinte au dos et d’un double capteur photo de 13 et de 8 mégapixels. Pour la photo, les smartphones proposent des filtres, l’effet bokeh et le mode picture-in-picture.



Les deux smartphones se différencient uniquement par leur espace de stockage. Le GS370 possède 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne contrairement au GS370 Plus qui propose 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Les deux terminaux sont équipés d’Android 7.0 Nougat mais une migration vers Oreo serait prévu en janvier 2018. Les GS370 et GS370 Plus seront vendus à 279€ et 299€. Ils seront disponibles dès la semaine prochaine.

