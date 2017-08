Giphy s'apprête à tester des GIF sponsorisés

Environ quatre ans après son lancement, Giphy, le moteur de recherche de GIF est prêt à vendre de l’emplacement publicitaire. D’après TechCrunch, Giphy serait sur le point de tester des GIF sponsorisés.



Giphy comptabiliserait plus de 200 millions d’utilisateurs chaque jour et 250 millions d’utilisateurs par mois. Le service compte bien exploiter cette importante plateforme pour attirer les annonceurs en développant les GIF sponsorisés.



Tout comme on recherche un GIF en général, il suffira de taper une émotion ou une action en mot-clé et un GIF personnalisé sera proposé. Pour l’instant, on ignore si les GIF sponsorisés seront proposés sur toutes les plateformes qui intègrent Giphy (Twitter, Facebook Messenger, iMessage, Tinder).



Giphy devrait prioriser ses partenaires historiques (artistes et marques) et créer des profils sur son site. Ces profils diffuseraient les GIF personnalisés avec une bannière, une courte biographie ainsi que des liens vers les réseaux sociaux.



Giphy n’a pas encore annoncé de date de lancement et n’a pas encore communiqué le nom de ses premiers partenaires.



>>>>>>>>>> Lire aussi : Sur Facebook, on peut maintenant commenter à l'aide d'un GIF