Les utilisateurs Android peuvent enfin envoyer et demander de l’argent via Gmail

Google a mis à jour son application de messagerie Gmail sur Android. Les utilisateurs peuvent enfin envoyer et demander de l’argent via le service. La fonctionnalité était jusqu’à présent uniquement disponible sur la version desktop de Gmail. Se faire rembourser ou partager la note d’un restaurant va devenir beaucoup plus facile. Il suffira désormais d’utiliser sa messagerie Gmail. Le principe est simple. Tout comme s’il allait envoyer une pièce jointe, l’utilisateur décide d’envoyer ou de demander de l’argent à un de ses contacts. Ces derniers ne sont pas obligés d’avoir une adresse Gmail.



L’envoi d’argent est vraiment facilité. Il est possible de faire un virement directement sur le compte bancaire d’un contact. De plus, l’opération reste totalement gratuite à la fois pour l’émetteur et le bénéficiaire. La fonctionnalité est disponible sur l’application Gmail Android dès à présent. Seul le marché américain est concerné pour le moment. Rien ne dit si elle arrivera prochainement en France.

