Gmail : numéros de téléphone et adresses enfin cliquables !

Google lance une mise à jour de son service de messagerie Gmail. Cette nouvelle version Gmail apporte avec elle une fonctionnalité attendue depuis longtemps. Les numéros de téléphone, les adresses et adresses email sont enfin transformés en liens cliquables. Désormais, Gmail reconnaîtra automatiquement les adresses postales, email et numéros de téléphone au sein des mails. Ils seront en effet cliquables et renverront à d’autres applications. L’utilisateur pourra cliquer sur une adresse postale et sera redirigé vers Google Maps. De même, s’il s’agit d’une adresse mail, l’utilisateur peut envoyer un mail en un seul clic. Enfin, en ce qui concerne les numéros de téléphone, il sera possible de l’enregistrer dans ses contacts ou de passer directement l’appel.



Si la nouvelle fonctionnalité est utile, elle est toutefois présente depuis longtemps déjà chez les autres services de messagerie. La fonctionnalité est disponible sur iOS et Android. Google a commencé le déploiement de la mise à jour Gmail. L’ensemble des utilisateurs pourra voir le changement d’ici trois jours.

