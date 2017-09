L'iPhone 8 est déjà en précommande, mais seulement en or 24K

Concept d'iPhone 8 habillé par GoldgenieGoldgenie, une entreprise londonienne également basée à Dubai, propose déjà l’iPhone 8 en précommande, avant même que celui-ci ne soit officialisé. Si tout concorde, il ne devrait être présenté que le 12 septembre. Goldgenie propose de donner un look bling-bling à votre prochain iPhone en offrant une finition en plaqué or 24K, or rose ou platine. Une option permet même d’y incruster des diamants. Les plus fortunés pourront directement opter pour le modèle en or 18K, pour lequel la coque entière de l’appareil est remplacée par une autre en or massif.

Goldgenie se positionne également sur les présumés iPhone 7s et 7s Plus, lesquels peuvent d’ores et déjà disposer des mêmes services en précommande. Côté prix, il ne sont pas encore communiqués. Pour une estimation, il faut se reporter aux précédentes réalisations de Goldgenie. En 2016, l’iPhone 7 Plus en finition plaquée or ou platine coûtait un peu plus de 2700 €. Dans la même finition, mais habillé de diamants sur son logo et ses contours, l’iPhone 7 en version 256 Go culminait quant à lui à près de 16500 €, de quoi relativiser les 1000 € que pourrait coûter l’iPhone 8.

