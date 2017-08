Good Omens : Amazon va adapter le roman fantastique de Gaiman et Pratchett

Après American Gods, c’est un autre roman de l’auteur Neil Gaiman, qui va être prochainement adapté par Amazon Prime Videos. Le service de vidéo à la demande va ainsi produire une nouvelle minisérie adaptée de De Bons Présages (Good Omens) de Neil Gaiman et Terry Pratchett.

Sorti en 1990, De Bons Présages est un roman fantastique qui se déroule dans un monde contemporain et raconte l’amitié liant l’ange Aziraphale et le démon Rampa sur fond de naissance de l’antéchrist. Œuvre écrite à quatre mains, le roman est le fruit de la collaboration entre deux des auteurs fantastiques les plus renommés outre-Manche : Neil Gaiman et Terry Pratchett. Si le premier s’est notamment fait connaître pour son travail sur le comic book Sandman, mais également pour Stardust, le second a créé un univers fantastique et parodique conséquent avec les annales du Disque-monde et ses quarante volumes.

Comme le révèle le site Variety, Amazon aurait d’ailleurs déjà trouvé le casting de sa minisérie, avec Michael Sheen (The Queen, Frost/Nixon) dans le rôle de l’ange Aziraphale et David Tennant (Jessica Jones, Dr. Who) dans celui de Rampa. Au total, la série devrait être composée de six épisodes d’une heure. Par ailleurs, Neil Gaiman devrait également servir de scénariste principal de la série et adapter lui-même son roman en six épisodes.

On ignore encore quand sera disponible la première saison de De Bons Présages (Good Omens). Le tournage n’ayant pas encore débuté, il y a fort à parier qu’elle ne sera pas diffusée sur Amazon Prime Videos avant 2018.