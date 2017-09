Pour fêter ses 19 ans, Google vous fait jouer à la Roue de la Fortune

À l’occasion de ses 19 ans d’existence, le géant américain Google lance un nouveau et original Doodle. Il s’agit d’une roue de la Fortune qui permet d’accéder à 19 mini-jeux. Ces 19 surprises sont des jeux interactifs développés par Google au fil des années.



Google est né le 27 septembre 1998 dans la Silicone Valley et fête donc aujourd’hui ses 19 ans. Comme à son habitude, lors d’événements importants, Google décore son moteur de recherche d’un Doodle, une sorte d’animation originale. Cette fois, il s’agit d’une roue interactive qu’il faut lancer.



En lançant cette Roue de la Fortune, l’utilisateur peut tomber sur l'un des 19 jeux proposés. On retrouve notamment les célèbres jeux Pack-Man, Snake et d’autres animations dont un quizz.



Pour accéder au nouveau Doodle, il faut rentrer les mots suivants dans la barre de recherche : « Google birthday surprise spinner ». Pour l'anecdote, lorsque l’on clique sur l’animation, on peut remarquer que Google a fait une faute d’orthographe avec la phrase « Faites tourner la roue pour l’annniversaire de Google » (en écrivant annniversaire avec 3 n, donc).

