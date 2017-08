Google ajoute les prévisions de pollen dans son moteur de recherche

Le moteur de recherche propose différentes fonctions selon le mot clé que l’utilisateur entre. Après les prévisions météorologiques et les conversions d’unités, Google apporte maintenant un outil à destination des personnes allergiques au pollen. Il permet de connaître à l’avance le niveau de pollen dans une région. Aux États-Unis, la prévision est accessible en tapant le mot clé « pollen forecast » sur la barre de recherche de Google. Elle s’étend sur cinq jours et représente les niveaux par des qualificatifs.

Cette fonctionnalité a vu le jour grâce à un partenariat entre la firme de Mountain View et The Weather Channel qui fournit les données directement intégrées dans le moteur de recherche. Google propose également un système de notification lorsque la densité de pollen atteint un certain seuil. Cependant, la prévision ne touche pas encore l’ensemble des utilisateurs. Il n’en demeure pas moins que l’outil servira beaucoup à de nombreuses personnes qui redoutent notamment l’arrivée de l’automne. Selon Google, un Américain sur cinq souffre d’allergie et les recherches sur ce sujet atteignent un pic en avril, en mai et en septembre.