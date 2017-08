Google Allo arrive pour les ordinateurs

L’application de messagerie instantanée Google Allo vient d’être rendue disponible pour les ordinateurs de bureaux et portables avec toutes les fonctionnalités d’origines intégrées. Il sera donc possible de discuter avec ses amis sans quitter votre ordinateur des yeux, tout en profitant des smileys, des stickers et surtout de l’Assistant Google directement intégré.



Pour le moment, Google passe par le même protocole de connexion que Whatsapp Messenger, mais n’est disponible que pour les smartphones et tablettes qui tournent sous Android. Google Allo sera disponible pour les ordinateurs via iOS dans un second temps.



Pour utiliser l’application sur votre ordinateur, vous devrez commencer par lancer le client web sur votre navigateur Chrome. Il vous suffira ensuite d’ouvrir Allo sur votre appareil Android et scanner le QR code affiché à l’écran de votre ordinateur via la fonction “Allo pour le web”. Votre appareil Android et Google Allo sur votre ordinateur seront ainsi automatiquement connectés.



Concrètement, Google Allo sur ordinateur fonctionne bien mais il faut vous assurer d’avoir suffisamment de batterie dans votre appareil Android sinon le client web disparaîtra. Le principe de fonctionnement est simple : vos contacts sont à gauche, vos discussions à droite et vous communiquerez sur la partie centrale.



Google Allo a notamment été développé pour concurrencer Facebook Messenger, en ajoutant l'intelligence artificielle via l'assistant Google, et a été installé sur les smartphones et tablettes Android 10 millions de fois l’an passé.