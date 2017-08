Google présente aujourd’hui Android O, la nouvelle version de son OS mobile

C’est aujourd’hui que Google va tenir une conférence de presse afin de présenter la nouvelle version de son système d’exploitation mobile. Celui-ci est pour le moment connu sous le nom de code “O” mais son nom définitif toujours tenu secret sera dévoilé à la même occasion. Les pronostics donnent pour le moment la faveur au nom Oreo.



Pour l’occasion, Google a bien choisi la date en créant un site appelé “Android Eclipse” dédié à cette conférence Live et qui sera donc retransmise sur le Web juste après l’éclipse totale du soleil qui aura lieu quelques minutes plus tôt.



Globalement il n’y aura pas de grandes surprises si ce n’est le nom de cette version d'Android qui commencera par un “O” puisque la plupart des nouveautés ont déjà été révélées au cours des dernières versions bêta diffusées ces derniers mois. Parmi ces améliorations on en retrouve au niveau de l’autonomie de la batterie, la suspension des notifications, le mode picture-in-picture, des raccourcis pour verrouiller son écran, un nouveau système de remplissage automatique, de nouveaux raccourcis clavier et bien d’autres.