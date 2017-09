ARCore : la réponse de Google à l'ARKit d'Apple

En juin, Apple a annoncé que les applications ARKit, son kit de développement de Réalité Augmentée, seront disponibles sur ses appareils avec iOS 11. Cette semaine, Google réagit et dévoile ARCore, la réponse de l’entreprise à l’ARKit, qui sera toutefois disponible à partir d'Android Nougat.

iOS 11 et l’ARKit d’Apple seront disponibles dans quelques semaines pour permettre au grand public de se familiariser avec l’expérience de la réalité augmentée. Google, de son côté, semble vouloir aller plus vite en dévoilant, mardi dernier, ARCore, le moyen de transformer les Smartphones Android en fenêtres de Réalité Augmentée. La firme n’a cependant pas communiqué la date de sortie prévue du kit.

Pour le déploiement de l’expérience AR

ARCore est la suite du projet Tango de Google qui avait pour objectif de permettre aux Smartphones de voir "comme un humain". Le géant américain a annoncé par tweet qu’ARCore sera très prochainement disponible pour des millions de Smartphones Android, dont le Pixel et le Galaxy S8. Il faut en effet disposer d’Android Nougat 7.0 au moins pour pouvoir tester le kit.

Sur le marché, la concurrence entre Google et Apple est très rude. Mais, à terme, l’OS d’Apple sera « la plus grande plateforme AR du monde » selon Craig Federighi, le vice-président sénior de l’ingénierie logicielle d’Apple, qui se prépare au lancement d’iOS 11 et d’ARKit.

