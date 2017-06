Google n’analysera plus vos mails Gmail afin de cibler les publicités

Google a annoncé sur son blog que la compagnie allait arrêter de "lire" les courriels Gmail dans le but de faire du ciblage de publicité. Bien entendu, les utilisateurs continueront à recevoir de la publicité, mais celle-ci ne sera plus ciblée via le contenu des mails. Google analysait les mails des utilisateurs Gmail depuis le lancement de la messagerie. Le géant américain est sur le point d’arrêter cette méthode qui a toujours fait polémique. Les principales raisons sont les poursuites en justice, mais également les réticences de la part des professionnels. En effet, Google fait l'objet d'une class action sur ce point précis.

Surtout, même si Google consultait uniquement les mails des particuliers, Diane Greene qui travaille pour la compagnie déclare que beaucoup d’entreprises faisaient l’amalgame. Les professionnels refusaient en effet d’utiliser les services de messagerie de Google par peur de voir leurs données partagées. Afin d’éviter la confusion, Google a décidé simplement d’arrêter radicalement cette méthode. C'est aussi un signe de l'ambition de Google vis à vis du secteur professionnel.

Les utilisateurs continueront toutefois à recevoir des publicités. Celles-ci seront ciblées grâce à d’autres moyens tels que l’historique des recherches par exemple.



