Google Assistant peut désormais contrôler Chromecast depuis un smartphone

Il est désormais possible de contrôler Chromecast en utilisant Google Assistant depuis un smartphone. D’après le site Android Police, Google serait en train de déployer la nouvelle fonctionnalité. Jusqu’à présent, il était possible de contrôler Chromecast via l’assistant de Google mais uniquement depuis l’enceinteintelligente Google Home. Google a décidé d’étendre la fonctionnalité sur les smartphones Android et iPhone. L’utilisateur pourra ainsi demander à Google Assistant sur son téléphone de jouer de la musique ou une vidéo sur son téléviseur. Google Assistant peut lancer la lecture d’une chanson, mettre sur pause, ajuster le volume ou passer au titre suivant.



Google est actuellement en train de déployer la nouvelle fonctionnalité à l’ensemble de ses utilisateurs. La fonctionnalité est compatible avec le Chromecast classique et Chromecast Audio.

