Google Assistant arrive enfin sur Chromebook

Si Google Assistant était déjà présent sur les smartphones Android et l’enceinte connectée Google Home, ce n’était pas le cas des Chromebooks. Toutefois, il semble que cela soit sur le point de changer. De nouveaux indices laisseraient penser que l’assistant virtuel sur Chromebook serait quasiment prêt. Depuis le mois de juillet, des rumeurs annoncent que Google Assistant devrait bientôt débarquer sur Chromebook. Il ne serait désormais qu’une question de temps. En effet, de nouveaux indices qui font référence à Google Assistant sur Chromebook ont été découverts sur l’application Google Home. Ces nouveaux éléments indiquent que certaines applications Google Assistant seront bientôt compatibles avec les pc Chromebook.



Parmi les applications compatibles, on trouve notamment des applications qui ne sont pas disponibles sur smartphone mais qui fonctionnent sur Google Home. Sur l’application « Chat with your Assistant », on peut apercevoir l’icône Chromebook aux côtés des icônes pour smartphone et Google Home. Ceci est clairement un signe que l’assistant virtuel prépare son arrivée sur la plateforme Chrome OS. Google n’a pas encore confirmé l’information. On peut toutefois espérer que le géant américain en dévoile un peu plus lors de l’événement pixel prévu le 4 octobre.

