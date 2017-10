Google lance Clips, une petite caméra capable de prendre des photos toute seule

Hier, à la fin de l’événement Pixel 2, Google a dévoilé son nouveau produit Clips. Il s’agit d’une petite caméra qui est capable de capturer des photos ou de courtes vidéos sans aucune intervention humaine.

Google Clips est en fait équipé d’une intelligence artificielle qui lui permet de savoir quand une photo doit être prise. Comme son nom l’indique, Clips a l’avantage de pouvoir se fixer partout grâce à sa petite taille. Cette petite caméra peut prendre des photos, mais également de courts enregistrements de quelques secondes. Grâce à l'intelligence artificielle, Google Clips sait exactement quand capturer une photo ou quand filmer une scène.

Doté d’un système de machine learning, Google Clips est capable de savoir quand des visages rentrent dans le champ de vision pour capturer une photo. De plus, l’appareil peut également identifier des visages familiers. L’utilisateur peut toujours reprendre le contrôle grâce à un bouton à appuyer manuellement sur la caméra. Par ailleurs, il peut aussi prendre une photo à distance grâce à une application pour smartphone.

Google Clips est une bonne alternative pour éviter aux utilisateurs d’être constamment absents des photos de famille par exemple. Il veut remplacer un vrai photographe et sera compatible avec les appareils Android et iOS. Google Clips sera commercialisé au prix de vente de 250 dollars mais, tout comme les Pixel 2 et l'ordinateur Pixelbook, ne sera pas vendu en France.