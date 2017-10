Réalité virtuelle : Google dévoile son nouveau casque Daydream View

Ce mercredi, Google a levé le voile sur la nouvelle version de son casque de réalité virtuelle, Daydream View.

Présenté l’an dernier, le casque Daydream View était censé succéder au Google Cardboard en proposant un design bien plus soigné avec une membrane en tissus, et un intérieur plus confortable. Un an plus tard jour pour jour, Google a dévoilé son successeur, toujours baptisé Daydream View.

Comme la précédente version, le casque Daydream View fonctionne de pair avec un smartphone compatible avec Daydream, la plateforme de réalité virtuelle de Google sur Android. Le casque est cette fois recouvert d’une texture en nylon plus résistante avec trois coloris : gris, noir ou corail. Il sera associé, comme le premier modèle, à une télécommande pour permettre de naviguer dans les jeux et les applications.

Le nouveau casque Daydream View de Google sera cependant disponible à 109 euros, contre 79 dollars pour la première version. Contrairement aux Pixelbook et Pixel 2, il sera néanmoins disponible en France.