Daydream View 2 : trois coloris prévus pour le prochain casque VR de Google

L’événement de Google prévu le 4 octobre prochain a-t-il encore quelque chose à nous apprendre ? Après des fuites ayant touché les nouveaux smartphones Pixel 2, le Home mini, le nouveau casque Daydream View est également concerné. Des rendus ont en effet dévoilé le design et le prix du prochain casque de réalité virtuelle de Google. Il serait disponible en trois coloris.



C’est une fois de plus le site Droid-Life qui a publié les rendus en fuite du casque Google Daydream View 2. Si le design du casque reste similaire au modèle précédent, le nouveau casque VR de Google serait fabriqué avec un nouveau matériau. Il sera en effet fait de nylon à l’inverse du tissu pour le précédent. Le nylon est un matériau plus résistant et il donne un aspect brossé au casque.



Droid-Life précise également que le Daydream View 2 sera vendu 99 dollars (82 euros) contre 79 dollars pour l’ancien modèle. Google semble tirer ses prix vers le haut et veut laisser le marché des entrées de gamme à ses partenaires. Le Daydream View 2 sera proposé en trois coloris : gris anthracite, gris claire et corail.



Google avait promis la sortie de 11smartphones compatibles Daydream d’ici la fin de l’année. Pour l’instant, le géant américain semble loin de son objectif. Pour en savoir plus, il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au 4 octobre prochain.

