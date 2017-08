Charlottesville : Google et Deezer promettent de supprimer la musique raciste

Les évènements de Charlottesville ont semble-t-il marqué les esprits et les réactions des grands acteurs du Web se multiplient. Google et Deezer ont promis de supprimer toute la musique raciste ou portant des messages de haine de leurs catalogue.

>>> Après Charlottesville, les acteurs du Web agissent contre l'extrême droite américaine

Spotify avait commencé cette semaine à retirer des morceaux de musique raciste après que Digital Music News a publié les noms de 37 groupes de musique prônant la suprématie de la race blanche disponible sur le service de streaming. Après la réaction de la plateforme suédoise, Google Play Musique et Deezer ont suivi le pas de Spotify.



Deezer a affirmé au site Digital Music News que « tous les morceaux de musique ayant un lien avec des mouvements racistes ont commencé à être retirés ». Google de son côté explique que ce sont les utilisateurs de YouTube et Play Music qui devront signaler les musiques et vidéos à caractère raciste via un formulaire pour que la firme de Mountain View les supprime.

Il n’y a pas que les plateformes de streaming qui ont pris l’initiative de supprimer les contenus racistes. Twitter a suspendu le compte du site néonazi Daily Stormer et des personnalités comme Mark Zuckerberg ou Barack Obama se sont beaucoup manifestées pour condamner la haine et le racisme.