Google dévoile la liste des 11 smartphones compatibles Daydream

La plateforme DayDream de Google en est maintenant à son premier anniversaire. Certes, la promotion autour de cette technologie destinée à la réalité virtuelle a été importante, mais son succès reste mitigé. DayDream n’est supporté que par un nombre limité de smartphones sous Android. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a profité de la conférence de présentation des résultats financiers d’Alphabet pour annoncer un total de 11 nouveaux smartphones compatibles Daydream d’ici la fin de l’année.

Ils viendront enrichir une liste assez limitée constituée notamment des Pixels, du Pixel XL, des Moto Z, du Huawei Mate 9, de l’Asus ZenFone AR et du ZTE Axon 7, l’un des smartphones les plus abordables du programme Daydream. En effet, les exigences techniques de la plateforme restent importantes. En plus de tourner sous Android 7.1, les smartphones doivent disposer d’un écran haute définition et d’un capteur performant. Selon Google, les prochains appareils compatibles viendront de constructeurs comme Samsung, Motorola, LG et Asus.

DayDream se place comme une alternative aux casques comme HTC Vive et Oculus Rift qui fonctionnent de concert avec un ordinateur. Elle permet d’apprécier une expérience en réalité virtuelle à partir d’un smartphone.

