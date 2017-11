Un bug sur Google Doc a privé ses utilisateurs de l'accès à leurs fichiers

Hier, les utilisateurs de Google Docs ont été pris au dépourvu en tentant de modifier des documents existants : ils ont reçu un message les avertissant que leurs documents ne respectaient pas les conditions d'utilisation de Google.



La politique de Google Docs et d'autres services proposés dans Google Drive interdit aux utilisateurs de publier un certain type de contenus, allant des logiciels malveillants aux discours haineux en passant par les contenus protégés par des droits d'auteur. Toutefois, hier, la plupart des utilisateurs qui ont rencontré ce problème semblaient travailler sur des contenus plutôt classiques qui ne violent pas les conditions générales de Google. Cela indique donc qu’un bug du système serait à l’origine de ce désordre.



Une fois le bug a été identifié, le compte Twitter officiel de Google Drive a affirmé être au courant du problème en cours et que les équipes techniques étaient en train de faire le nécessaire pour que le retour à la normale se fasse le plus vite possible.



Un porte-parole de Google a donné l'explication suivante : "Ce matin, nous avons reçu le signalement qu’un faible pourcentage de Google Docs avait un caractère abusif, ce qui a provoqué le blocage automatique de ces documents. Le bug est en cours de réparation et tous les utilisateurs devraient avoir à nouveau accès à leurs fichiers. La protection des utilisateurs contre les virus, les logiciels malveillants et autres contenus abusifs est essentielle pour la sécurité des utilisateurs. Nous nous excusons pour la perturbation et mettrons en place des processus pour éviter que cela ne se reproduise.”