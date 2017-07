Google Earth ajoute la fonction vidéos en direct

Les vidéos en direct débarquent sur Google Earth. Il sera désormais facile d’explorer des lieux et de vivre des scènes atypiques en direct. Plus tôt cette année, Google Earth se refaisait une beauté avec une nouvelle mise à jour. Celle-ci comptait plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont les cartes 3D. La mise à jour apportait également l’option « Voyager » qui propose des visites guidées interactives sur certains lieux avec parfois des images et des vidéos 360°.

Google Earth pousse encore l’amélioration de sa plateforme un peu plus loin avec l’intégration des vidéos live. La nouvelle fonctionnalité permet de visualiser des endroits précis aux quatre coins du monde en temps réel à commencer par l’Alaska. En effet, le Parc National Katmai en Alaska est le seul lieu à disposer de la fonctionnalité pour l’instant. Cinq caméras ont été installées dans la réserve afin d’observer les ours bruns chasser le saumon dans la rivière par exemple. D'autres lieux touristiques devraient rejoindre le service dans les prochaines semaines.

Pour accéder aux vidéos live, il suffit de cliquer sur l’icône en forme d’éventail lorsque l’on se rend sur Google Earth.



