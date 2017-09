Bisto : Google confirme par erreur ses écouteurs connectés

Le mois prochain, Google devrait présenter ses nouveaux smartphones Pixel et Pixel XL. Cependant, il ne s’agirait pas des seuls appareils dévoilés par la firme. En effet, d’après une fuite, Google pourrait également présenter des écouteurs intelligents équipés directement de Google Assistant.

Fin août, le site 9to5Google dévoilait que le géant de la tech travaillerait sur des écouteurs intelligents. Baptisés Bisto, ceux-ci sont en effet mentionnés dans le code source de l’application Google, sans pour autant avoir été officialisés par le constructeur. Désormais, c’est au tour du site d’aide des différents services Google de dévoiler malgré lui ces nouveaux écouteurs.

En effet, en plus des différents services comme Google Duo, Google Home, Google Assistant ou Daydream s’affichait il y a quelques jours une autre catégorie : « Headphones », soit casques ou écouteurs en anglais. Par ailleurs, la rubrique renvoyait vers une adresse dédiée spécifiquement aux écouteurs, même si une redirection renvoyait vers la page d’accueil du site d’aide de Google. Samedi, Google a finalement supprimé l’icône de la rubrique.

On ignore ce que seront ces écouteurs conçus spécifiquement par Google. Il devrait cependant s’agir des Bisto, des intra-auriculaires dotés directement de Google Assistant, à la manière des AirPods d’Apple avec Siri. Par ailleurs, comme pour les enceintes Google Home, les écouteurs Bisto devraient servir de modèle à différents constructeurs qui pourraient décider d’embarquer à leur tour Google Assistant dans des écouteurs.

On devrait en savoir plus sur les Bisto à l’occasion de l’annonce officielle des prochains produits Google, les smartphones Pixel 2 et Pixel XL 2. Celle-ci devrait avoir lieu le 5 octobre prochain d’après plusieurs rumeurs.