Google préparerait des écouteurs intelligents

Google serait en train de travailler sur des écouteurs intelligents. Après l’enceinte Google Home, le géant américain voudrait incorporer son assistant intelligent dans des écouteurs. Les futurs écouteurs auraient pour nom de code « Bisto ». D’après 9to5Google, des développeurs ont découvert des informations en fouillant le fichier APK de la dernière version de l’application Google. Les détails font référence au fonctionnement du « Bisto » de façon très explicite : « Vos écouteurs possèdent Google Assistant. Posez leur des questions. Demandez-leur des choses. C’est votre propre assistant Google, toujours prêt pour vous aider ».



D’autres détails laissent également penser qu’il sera possible de recevoir des notifications vocales et des conseils sur la façon de parler au Google Assistant. L’utilisateur pourra invoquer l’assistant à l’oral ou grâce à bouton physique.

En revanche, aucune information n’a été trouvée concernant une date de lancement. Il faudra donc patienter encore un peu avant d’avoir plus de détails concernant ces écouteurs Google.

