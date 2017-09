Google Feed remplace Google Now sur tous les appareils Android

En juillet dernier, Google lançait aux États-Unis Google Feed, la nouvelle version de Google Now. Le géant américain annonce désormais la généralisation du service pour tous les utilisateurs d’Android. Le fil d’actualité personnalisé sera également disponible très prochainement sur iOS.

Un changement notable

Depuis quelques mois, Googleexpérimente des moyens d’apporter du contenu aux utilisateurs. Des nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à l’écran Google Now au mois de juillet dernier pour permettre aux utilisateurs de disposer d’un flux personnalisé de résultats en fonction de la pertinence des articles et des centres d'intérêt des utilisateurs. Google Feed pourrait par exemple contenir des mises à jour concernant une équipe sportive en particulier, un titre musical spécifique ou tout simplement un fait d’actualité, comme le proposait déjà Google Now.

Sur un appareil Android, la fonctionnalité se lance automatiquement avec l’application Google. Feed, qui se présentera sous la forme de cartes, s’affichera par ordre de pertinences. Les utilisateurs ont toutefois la possibilité d’indiquer au moteur de recherche la pertinence d’un contenu en sélectionnant la petite icône du menu présente sur chaque résultat. L’indication servira à Google pour connaître les intérêts de l’utilisateur avec plus de précision.

