Google relance ses Google Glass... Pour les entreprises

Google nous redonne enfin des nouvelles de ses Google Glass, produit qui avait quelque peu disparu après avoir attiré la curiosité d’une grande partie d’Internet. Les lunettes connectées du géant du Web ne sont pas tombées dans l’abandon, puisque le fabricant américain leur a trouvé un usage à destination des entreprises.



Cela faisait deux ans que le projet de Google Glass semblait avoir été suspendu par Google, et même abandonné après la démission de Tony Fadell, qui était alors en charge du projet. Mais Google avait continué à travailler sur ses lunettes connectées, et c’est désormais le nouveau responsable du projet Jay Kothari qui en parle dans un message publié sur Medium. « Nous avons passé les deux dernières années à travailler de près avec plusieurs experts pour fournir des solutions personnalisées de Google Glass à destination des entreprises », écrit-il en annonçant l’arrivée des « Glass Enterprise Edition ».



Les lunettes de Google, qui disposent notamment de fonctions de réalité augmentée, devraient donc se présenter comme un concurrent des HoloLens de Microsoft, qui vise également un marché professionnel en plus du grand public. « Plusieurs domaines d’activité, comme la logistique, la construction ou la santé peuvent bénéficier d’un appareil connecté sur lequel ils peuvent consulter des informations pendant que leurs mains sont occupées », explique Jay Kothari.

Ces nouvelles Google Glass à destination des entreprises reprennent un design très similaire à celui des premières versions que nous connaissons, avec son petit écran sur l’oeil droit et la caméra intégrée, mais avec un matériel remis au goût du jour et une batterie d’une meilleure capacité. La caméra, notamment, passe sur un capteur de 8 mégapixels contre 5 auparavant. Outre ces solutions personnalisées à destination des entreprises, dont le prix de vente devrait varier, Google n’a pour l’instant pas indiqué de volonté de créer une version à destination du grand public, la firme ne semblant toujours pas convaincue de son utilité pour les consommateurs.



