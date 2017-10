Nom de code Quartz : le Google Home avec écran serait en préparation

Google serait en train de développer une nouvelle version de sa gamme d’enceintes intelligentes Google Home. D’après un nouveau rapport, ce futur modèle serait équipé d’un écran et permettrait à Google de concurrencer l’Amazon Echo Show.



D’après de nouvelles rumeurs, des sources auraient repéré un nouveau Google Home en préparation chez le géant américain. L’appareil porterait pour le moment le nom de code « Quartz » et serait équipé d’un écran. Il s’agirait de la première enceinte connectée avec écran pour Google. « Quartz » permettrait tout ce qui est déjà possible avec le Google Home classique ainsi que des fonctionnalités supplémentaires. L’utilisateur pourra ainsi visionner des vidéos YouTube, lancer un itinéraire avec Google Maps ou passer un appel vidéo.



Google n’est cependant pas le premier à proposer une enceinte connectée avec écran. Amazon a en effet été le pionnier avec son Echo Show. Toutefois, il est important de noter que Google a récemment retiré le service YouTube des appareils Echo après qu’Amazon ait supprimé l’option autoplay. De plus, les utilisateurs d’Echo Show n’étaient plus autorisés à s’abonner à des chaînes YouTube.



Google n’a pas encore confirmé cette nouvelle qui reste encore au stade de rumeur. Il faudra donc patienter encore un peu pour s’assurer qu’un tel appareil est réellement prévu.

