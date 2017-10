Google Assistant ajoute une cinquantaine de nouveaux jeux disponibles sur Google Home

Les utilisateurs de Google Home pourront désormais jouer à plus de jeux en famille.Google vient d’ajouter 50 jeux à destination des enfants sur son assistant personnel. Cette nouvelle mise à jour donne non seulement accès à des jeux, mais également des activités et des histoires.



Google Assistant compte désormais 50 nouveaux jeux de tout type. On retrouve notamment les jeux tels que le mime, la chaise musicale, cache-cache, Trivia, etc. L’assistant virtuel est même capable de raconter des histoires aux enfants.



De plus, Google déclare que son assistant distingue désormais mieux les voix d’enfants. Google Assistant est capable de différencier plusieurs enfants et de leur apporter une réponse personnalisée. Pour que la voix d’un enfant soit reconnue par l’assistant, celui-ci doit posséder un compte sur Family Link, l’application avec contrôle parental.



À l’approche des fêtes de fin d’années, Google a décidé d’accentuer le côté familial. Avec cette tonne de jeux et d’activités, le géant américain se distingue de son concurrent Amazon.

>>> Lire aussi : Alexa d'Amazon peut désormais différencier plusieurs voix