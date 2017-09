Google Home Max : une version premium de l'enceinte intelligente ?

Si l’on savait que Google pourrait présenter le 4 octobre une version miniature de son enceinte Google Home, le constructeur pourrait également dévoiler une version plus grosse, proposant un son de meilleure qualité.

Le 4 octobre prochain, Google tiendra une conférence présentant ses nouveaux produits matériels. Outre les nouveaux smartphones Pixel 2 et Pixel 2 XL, la firme de Mountain View pourrait y présenter de nouvelles versions de son enceinte domotique, Google Home. Si celle-ci n’est sortie en France que depuis cet été, elle est disponible outre-Atlantique depuis un an déjà, l’occasion pour Google de compléter sa gamme avec deux nouvelles versions. On a ainsi appris ces dernières semaines qu’une version Mini de Google Home serait en préparation. Plus compacte et moins chère que la première version, elle viendrait directement concurrencer Echo Dot d’Amazon aux États-Unis. Cependant, selon les informations du site 9to5Google, il ne s’agirait pas de la seule nouveauté Google Home.

Le site Internet, spécialisé dans l’actualité de Google, affirme en effet qu’une enceinte plus haut de gamme serait également en préparation. « Google développe une version plus grande, de meilleure qualité et plus chère de son enceinte Google Home, qui viendrait concurrence la Sonos Play:3 », affirme ainsi 9to5Google. Contrairement à la première version de l’enceinte, la Google Home Max, c’est son nom de code en interne, serait dotée d’un son stéréo et non pas mono. De quoi permettre également à Google de venir concurrencer le HomePod d’Apple, qui se positionnait lors de son annonce comme une enceinte intelligence dotée d’une qualité audio premium, contrairement à Google Home ou Amazon Echo.

On devrait en savoir plus sur l’enceinte Google Home Max le 4 octobre. C’est en effet à cette date que la firme devrait présenter ses nouveaux appareils.