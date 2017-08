Google préparerait une version mini de son Google Home

Alors que le Google Home est disponible en France depuis moins d’un mois, il semblerait que la firme de Mountain View travaille sur une version plus compacte de son enceinte intelligente.

>>> [Test] Google Home : des débuts plus que prometteurs

Selon les informations du site Android Police, spécialisé dans l’actualité de Google, la firme travaillerait actuellement à une nouvelle version de son enceinte Google Home. Celle-ci serait plus compacte, à la manière de l’Echo Dot d’Amazon, version miniature de l’enceinte Amazon Echo. « Nous n’avons pas de tarif ou de connaissance des fonctionnalités ou des dimensions de la petite version de Home. Compte tenu de la grande popularité de l’Echo Dot d’Amazon, une version moins chère et plus petite de Google Home aurait du sens », explique Android Police.

S’il n’est pas sorti en France, l’Amazon Echo Dot est disponible depuis mars 2016 aux États-Unis. Cette enceinte, plus compacte que l’Amazon Echo, est également vendue moins cher, au tarif de 90 dollars. En comparaison, Google Home est affiché en France au tarif de 150 euros. Il y a fort à parier, que si Google lançait une enceinte intelligente plus compacte, elle s’alignerait logiquement sur le tarif de l’Echo Dot, à moins de 100 euros. Cependant, à ce prix et ce format, rien n’indique que la qualité audio soit aussi convaincante que celle de Google Home.

Outre une version plus compacte de Google Home, le constructeur travaillerait également sur une nouvelle version de son propre ordinateur portable, le Chromebook Pixel. Celui-ci disposerait d’un écran de 12,3 pouces, de 32 ou 128 Go de stockage et de 8 ou 16 go de RAM. Il pourrait être lancé au tarif de 800 dollars outre-Atlantique.

Là encore, Google n’a pas confirmé les informations d’Android Police. On pourrait en savoir davantage sur ces nouveaux produits en octobre prochain, lors de l’annonce des nouveaux smartphones Pixel et Pixel XL de Google.