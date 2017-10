Google Home Mini et Max : Les versions compacte et Hi-Fi de l'enceinte intelligente enfin confirmées

Après la première version de son Google Home dévoilée l’an dernier et sorti cet été en France, Google a dévoilé ce mercredi une version plus compacte de son enceinte intelligente, mais également une plus puissante.

Depuis plusieurs semaines, les informations se multipliaient sur Internet au sujet d’une nouvelle enceinte Google Home Mini. Ce mercredi, la firme de Mountain View a finalement mis fin au suspense en dévoilant officiellement sa nouvelle enceinte compacte, qui vient concurrencer directement l’Amazon Echo Dot, disponible aux États-Unis.

Le Google Home Mini reprend les mêmes fonctionnalités que l’enceinte Google Home sortie l’an dernier. Il s’agit là aussi d’une enceinte intelligente, connectée en Wi-Fi, qui vous permet de lancer de la musique à la voix, de répondre à certaines questions ou de contrôler vos équipements domotiques. Parmi les principales différences entre cette version compacte et la première enceinte Google Home, on peut noter le format, puisque le Google Home Mini ne mesure que 11,5 cm de diamètre. Par ailleurs, l’enceinte pèse moins de 500 grammes et s’alimente non plus avec une prise secteur propriétaire, mais à l’aide d’un câble micro-USB. Bien évidemment, compte tenu de son format, le Google Home Mini ne proposera pas la même qualité audio que la première version de l’enceinte, avec un seul haut-parleur à 360 degrés, mais devrait cependant convenir à ceux qui souhaitent simplement un assistant vocal pas cher pour gérer la domotique.

Par ailleurs, Google a également dévoilé une version grand format et premium de Google Home, baptisée Google Home Max. Celle-ci propose un son trois fois plus puissant que Google Home notamment grâce à deux hauts-parleurs de 4,5 pouces et des tweets de 0,7 pouces. L'enceinte est censée concurrencer directement le HomePod d’Apple.

L’enceinte sera en effet disponible dans le commerce à partir du 19 octobre au tarif de 59 euros. Elle sera disponible en trois coloris : corail, argent et gris foncé. De son côté, Google Home Max sera disponible à 399 dollars aux États-Uni dans un premier temps avant une sortie dans d'autres pays.