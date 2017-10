Le Google Home mini a un sérieux problème d'espionnage

Google parle d’un bug alors que certains considèrent le problème comme un véritable système d’espionnage. Le problème concerne près de 4000 dispositifs et le correctif aurait déjà été publié par le géant américain.

Une panne logicielle

Google a distribué 4000 unités de la version miniaturisée de ses enceintes intelligentes lors de la conférence de presse de 4 octobre dernier. Artem Russakovski, journaliste chez Android Police, aurait pourtant découvert que le dispositif avait enregistré et téléchargé tous les sons de sa pièce sur les serveurs de Google. Le Google Home Mini s’activait à plusieurs reprises alors que le journaliste tentait de regarder la télévision et des milliers d’enregistrements audio ont été transmis à l’entreprise à son insu.

La cause serait attribuée à l’écran tactile de l’appareil, selon Google PageRank qui explique également que l’appareil aurait constamment connu des événements tactiles « fantômes » entrainant l’activation de l’enregistrement automatique. Un patch aurait été publié par Google depuis l’incident, mais il serait difficile de savoir si tous les dispositifs distribués lors de l’événement en auraient bénéficié.

De plus en plus d’utilisateurs doutent cependant du potentiel de ces dispositifs d’autant qu’Ars Technica confirme sur son site que le Home Mini de Google n’a jamais été « fou ». Un fait similaire beaucoup plus intrigant a par ailleurs été signalé au mois de mars dernier lorsqu’Amazon a remis des enregistrements Echo pertinents au FBI dans le cadre d’une enquête.