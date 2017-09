Google Home Mini : une fuite dévoile des rendus et son prix de vente

Des rumeurs annonçaient que Google préparait une version mini de son enceinte connectée Google Home. Il s’avère qu’elles disaient vrai puisqu’une fuite vient de révéler le design et le prix de vente du Google Home Mini avant même l’événement du 4 octobre.



À l’inverse de son principal concurrent, Google ne proposait qu’un seul modèle et qu’une seule taille de son enceinte connectée. Amazon a su en effet décliner toute une ligne d’enceintes Echo de tailles différentes. Pour se rattraper et concurrencer l’Echo Dot, Google devrait donc lancer le Google Home Mini.



Si jusqu’à présent, Google n’a pas confirmé le lancement de ce nouveau produit, une fuite vient de confirmer les rumeurs. Elle permet même d’avoir un premier aperçu de la version miniature. Le site Droid-Life a publié des rendus de ce qu’il semble être le Google Home Mini. Sur les images, l’appareil apparaît en trois coloris : gris clair, corail et gris-charbon. L’enceinte ne semble pas être sans fil puisqu’un câble relié est présent sur les images.



La fuite annonce également que le Google Home Mini sera vendu 49$ soit environ 41 euros. Pour confirmer cette fuite et ces rumeurs, il faudra patienter jusqu’au 4 octobre prochain lors de l’événement Google Pixel 2.

>>> Lire aussi : Google Home : le Bluetooth est enfin disponible!