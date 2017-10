Google offre un Home Mini pour l’achat d’un Pixel 2, mais pas en France

Ce mercredi 4 octobre, Google a tenu un événement pour présenter ses nouveaux smartphones Pixel 2 et Pixel 2 XL. Les deux smartphones ne seront pas disponibles en France et les fans français de la marque auront désormais une raison de plus de se morfondre. En effet, pour tout Pixel 2 ou Pixel 2 XL précommandé, les clients se verront offrir un Home Mini.



Lors de sa conférence, Google en a également profité pour présenter le Home Mini, une version mini de son enceinte intelligente Google Home. De taille beaucoup plus petite que le modèle classique, Google Home Mini a l’apparence d’un petit galet et est disponible en trois coloris : corail, gris clair et gris anthracite. L’utilisateur peut avoir accès aux mêmes fonctionnalités qu’avec le Google Home classique grâce à Google Assistant.



Pour inciter ses clients à précommander un de ses nouveaux smartphones, Google a lancé une offre spéciale : un Google Home Mini offert pour l’achat d’un Pixel 2 ou Pixel 2 XL. Sachant que la mini enceinte coûte 49$, l'offre est plutôt alléchante.

