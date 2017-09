Google Home : il est enfin possible de programmer des rappels à l’oral

Google a lancé une nouvelle mise à jour sur son enceinte connectée Google Home. Cette mise à jour permet l’introduction d’une fonctionnalité qui va faciliter la vie de ses utilisateurs. Il sera désormais possible de programmer des rappels à l’oral. Si jusqu’ici il était possible de programmer des rappels à l’oral sur les smartphones Android, la fonctionnalité était encore absente sur le Google Home. Grâce à Google Assistant, l’utilisateur pourra programmer des rappels beaucoup plus facilement et recevoir des notifications dans la journée.



Pour programmer un rappel sur Google Home il suffit de prononcer les mots « Ok Google. Rappelle-moi… ». Il est possible de programmer un rappel pour toutes sortes de choses allant des tâches ménagères aux rendez-vous professionnels. Par ailleurs, Google Home est capable de différencier plusieurs membres d’une même famille. Cela évitera de proposer des rappels à une personne qui n’est pas concernée.



Enfin, étant donné que la fonctionnalité est également présente sur les smartphones Android, l’utilisateur pourra recevoir ses rappels même lorsqu’il se trouve en dehors de son domicile. Google a commencé à déployer la mise à jour aujourd’hui. Elle sera disponible à l’ensemble des utilisateurs d’ici quelques semaines.

>>> Lire aussi :Google Home : une batterie pour la transformer en enceinte nomade