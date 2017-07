Google Home peut streamer la musique téléchargée sur Play Music

Le service de streaming Play Music de Google permet de stocker ses musiques et d’accéder à une large bibliothèque dans sa version payante. Le moteur de recherche continue de promouvoir le service et offre 4 mois gratuits à ses nouveaux abonnés. Mais quand il s’agissait d’écouter les musiques de la bibliothèque personnelle à partir de Google Home, les utilisateurs rencontraient un problème. L’assistant personnel intelligent de Google ne répondait pas convenablement aux requêtes. Et au lieu de lire la musique téléchargée ou achetée sur Play Music, l’appareil proposait des contenus gratuits provenant des stations radios. Les abonnées pouvaient néanmoins accéder à la bibliothèque payante. Le géant de Mountain View a corrigé ce problème lors d’une récente mise à jour.

Pour les non-abonnés à Play Music, Google Home privilégiera les morceaux téléchargés et achetés lorsqu’il doit puiser dans le service de streaming. C’est pratique dans la mesure où les utilisateurs mettent parfois en ligne des morceaux que Google ne pourrait pas forcément avoir. Pour leur part, les abonnés auront dans la liste de lecture le catalogue à la demande comme premier choix. Si Google ne trouve pas le titre demandé, Home cherchera alors dans la bibliothèque personnelle.



Si la mise à jour concerne pour le moment les Etats-Unis, elle devraient pourtant intéresser les futurs possesseurs français de l'assistant de Google. En effet, Home sortira en France le 3 aout prochain.