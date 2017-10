Google Home : un mode nuit sur l'enceinte connectée ?

Google serait en train de tester le mode nuit sur son enceinte connectée. Les utilisateurs du Google Home seront bientôt capables de programmer le volume et la luminosité à des heures prédéfinies. C’est Android Police qui a repéré que le géant américain testait le mode nuit sur le Google Home. Seul un petit nombre d’utilisateurs faisant partie du programme Preview aurait ainsi accès à la nouvelle fonctionnalité.



Avec le mode nuit,les utilisateurs peuvent baisser le volume du son, mais également la luminosité à des heures, mais également à des jours programmés. Cela évitera d’être dérangé par les notifications ou les messages pendant son sommeil. Google ajoute également le mode « Do not Disturb » (ne pas déranger) qui permet de couper totalement le son provenant des notifications, messages et rappels excepté pour les alarmes et les chronomètres. On ignore si Google compte déployer le mode nuit à l’ensemble de ses utilisateurs Google Home. La fonctionnalité est pour l’instant encore en phase de test.

