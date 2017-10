Google rend ses Instant Apps plus rapides et plus légères

Les Instant Apps seront bientôt plus légères et plus rapides. Google a lancé une mise à jour du kit destiné aux développeurs. Les applications instantanées étaient souvent jugées lentes ou trop gourmandes en termes de stockage.



Si les Instant Apps pour Android constituent plutôt une bonne idée, elles étaient cependant loin d'atteindre leur objectif. Elles sont censées être plus légères qu’une application réellement installée, ce qui n’était pas souvent le cas. Lorsqu’un utilisateur télécharge une application instantanée, celle-ci charge beaucoup de données et nécessitait un espace de stockage considérable.



Pour résoudre ce problème, Google a mis à jour son kit pour que les applications ne téléchargent que les données nécessaires au smartphone sur lequel elles sont installées. Cette mise à jour permettrait de réduire l’espace de stockage de 10%.



Par ailleurs, si l’utilisateur désire télécharger l’application définitive, la configuration sera désormais sauvegardée. Fonctionnalité qui était jusqu’ici réservée à Android Oreo.

>>> Lire aussi : Android : une application pour lancer Google Assistant avec des Airpods