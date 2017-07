Google arrête Instant Search à cause du mobile

Google vient d’annoncer que son moteur de recherche ne proposera désormais plus d’afficher les résultats de recherche en temps réel, à mesure que l’utilisateur tape sa requête. Baptisée Instant Search, cette fonction avait été lancée en 2010, mais le géant du Web considère désormais que le nombre grandissant de recherches effectuées depuis un smartphone l’a rendue obsolète.

Google Instant Search pouvait être particulièrement pratique sur un ordinateur, où les utilisateurs pouvaient simplement taper leur recherche et voir les résultats s’afficher en temps réel, sans avoir à appuyer sur « Entrée » pour confirmer. « Nous avons lancé Instant Search en 2010 avec pour objectif de fournir aux utilisateurs des résultats de recherche le plus rapidement possible », explique Google dans un communiqué. « Depuis, un nombre grandissant de recherches sont effectuées depuis un mobile, avec des interactions et des contraintes totalement différentes. Dans cette optique, nous avons décidé de retirer Google Instant afin de nous concentrer sur les manières de rendre les recherches plus rapides et plus fluides sur tous les appareils ». En outre, Google indique que nombre d’utilisateurs avaient déjà désactivé d’eux-mêmes cette fonction dans leurs paramètres de recherche.

La disparition d’Instant Search n’affectera en revanche pas les suggestions de recherche, qui resteront présentes. Ainsi, la barre de recherche continuera de suggérer les recherches les plus populaires à mesure que l’utilisateur tape, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, mais ne devrait désormais plus proposer de résultats tant que la recherche n’aura pas été validée.