Google recrute un ingénieur informatique d’Apple pour son programme d’Intelligence Artificielle

Google vient de recruter Chris Lattner, l’un des ingénieurs informatique les plus populaires au monde et pour cause : il a été le développeur du langage de programmation Swift chez Apple et vient de quitter Tesla qu’il a aidé pendant quelques mois dans le développement du système autopilote.



Ni Google ni Lattner n’ont précisé quelle sera sa fonction précise mais ce qui est sûr c'est qu’il a rejoint l’équipe de développement du programme d’intelligence artificielle. L’objectif de son recrutement, selon Bloomberg, est de travailler sur le langage de programmation TensorFlow que Google utilise pour simplifier la programmation en intelligence artificielle.



C’est un grand coup que fait Google en recrutant Chris Lattner car il a considérablement contribué à rendre le langage Swift d’Apple plus accessible et plus simple à utiliser. Grâce à lui, TensorFlow devrait donc dans le futur être plus simple à utiliser mais devrait surtout permettre à l’intelligence artificielle de mieux tourner sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs.