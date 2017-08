Google vous invite à tester son AI sur StarCraft II

L’intelligence artificielle, AlphaGo, développée par Google Deepmind, s’est illustrée en battant le champion du monde du jeu de Go. Les chercheurs se tournent maintenant vers d’autres défis du côté de Starcraft 2. Google et Blizzard ont scellé leur partenariat en 2016 et partagent maintenant les outils relatifs à cet environnement avec la communauté de développeur. En effet, les deux entreprises proposent désormais de tester l’intelligence artificielle (IA) sur le jeu de stratégie en temps réel.

DeepMind et Blizzard mettent à disposition un ensemble d’outils regroupé sous le nom de StarCraft II Client sur GitHub. Il comprend un API de Machine Learning développé par Blizzard, une documentation complète, un outil pour décomposer le jeu et un ensemble de données du gameplay. Ces dernières sont destinées à entraîner l’intelligence artificielle pour qu’elle puisse évoluer dans cet environnement complexe. Car contrairement à des jeux Atari dont le choix se limite parfois au nombre de 10, plusieurs facteurs entrent en jeu dans StarCraft 2. Pour gagner, il faut remplir des objectifs secondaires comme regrouper des ressources, découvrir d’autres territoires ou lever une armée.