Google Maps va vous aider à vous garer

Google intègre une nouvelle fonctionnalité à Google Maps pour permettre aux automobilistes de se garer dans l’une des 25 villes des États-Unis d’Amérique. Le géant américain annonce par ailleurs que ses icônes de difficulté de stationnement sont maintenant disponibles dans les cartes interactives des 25 villes à travers le monde, dont Paris.

Pour éviter les pertes de temps

Les utilisateurs du service gratuit de cartographie en ligne de Google pourront facilement trouver un stationnement avec la nouvelle fonctionnalité « Find parking » (« Trouver un stationnement ») disponible sur Android. L’option permet aux automobilistes de consulter une liste des parkings et des garages qui se trouvent à proximité de leur destination dans 25 villes américaines. La nouvelle fonctionnalité n’est en effet disponible qu’à Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Cleveland, Dallas / Fort Worth, DC, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis / St Paul, New York City, Orlando, Philadelphie, Phoenix, Pittsburgh, Portland, San Diego, Sacramento, San Francisco, Seattle, St Louis et Tampa.

Outre l’option « Find parking », depuis quelques mois, Google propose également l’extension de l’indication de la difficulté de stationnement dans 25 autres villes supplémentaires, dont Alicante, Amsterdam, Copenhague, Barcelone, Cologne, Darmstadt, Düsseldorf, Londres, Madrid, Malaga, Manchester, Milan, Montréal, Moscou, Munich, Paris, Prague, Rio de Janeiro, Rome, São Paulo, Stockholm, Stuttgart, Toronto, Valence et Vancouver. L’indication est également consultable à la fois sur iOS et sur Android.

