Google Maps se refait une beauté avec de nouvelles couleurs

Google Maps lance une nouvelle mise à jour de sa plateforme. Le service présente un tout nouveau design pour plus de praticité. La nouvelle version prévoit un nouveau système de couleurs pour identifier les points d’intérêt et s’adaptera également en fonction du moyen de transport de l’utilisateur.



Google Maps se refait une beauté avec une interface beaucoup plus claire, pour plus de facilité à se repérer. Tout d’abord, la nouvelle version de Google Maps s’adapte au mode de transport de son utilisateur. Cela signifie que si l’utilisateur emprunte les transports en commun, Google Maps mettra en avant les stations de bus ou de métro ainsi que les différents itinéraires.



Jusqu’à présent, Google Maps identifiait tous les points d’intérêt de la même façon avec des icônes bleues, ce qui pouvait créer une certaine confusion. Pour mieux différencier les points d’intérêts, Google a mis en place des couleurs différentes. L’orange désigne désormais les restaurants et les bars, le bleu le shopping, le rose les hôpitaux, le vert d’eau pour les activités et les loisirs, le vert pour les activités de plein air, le bleu clair pour le transport, etc. Avec cette nouvelle codification, il sera désormais plus facile de rechercher un cinéma ou un restaurant.



La nouvelle mise à jour de Google Maps sera disponible dans les semaines à venir. Elle sera déployée à la fois sur Google Assistant, Google Search, Google Earth et Android Auto.

