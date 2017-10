Google est prêt à payer des hackers pour trouver des failles dans les applications Android

Google veut améliorer la qualité du Play Store ainsi que des applications présentes. Pour ce faire, le géant américain est prêt à récompenser les hackers qui trouveraient des failles dans les applications tierces Android.



Après les nombreux scandales de piratage et de malwares, Google veut assurer la sécurité de sa boutique en ligne Play Store. Qui de mieux placé qu’un hacker lui-même pour trouver des failles de sécurité ? Google se dit prêt à payer ceux qui l’aideront à trouver des failles dans les applications Android les plus recherchées.



Les hackers devront soumettre les failles découvertes aux développeurs avant de réclamer leur argent sur une plateforme spécifique. Les développeurs auront obligation par la suite de réparer ces failles. Pour l’instant, parmi les applications concernées, on retrouve : Dropbox, Duolingo, Snapchat, Tinder, etc. Google promet une récompense de 1000$ par faille reportée.

