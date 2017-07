Google ajoute des fonctionnalités anti-phishing à G Suite

Google a annoncé sur son blog une mise à jour des mesures de sécurité à sa suite d’application G Suite. Les nouvelles fonctionnalités ont été développées dans le but de prévenir toute tentative d’hameçonnage dans le futur.



Il y a tout juste quelques mois, Google Docs a été victime de plusieurs attaques de phishing. Si les tentatives d’hameçonnage ne sont pas nouvelles en soi, elles sont néanmoins de plus en plus sophistiquées. Il est en effet de plus en plus difficile de les identifier, les hackers peuvent utiliser l’adresse email d’un contact familier ou de faux sites plus vrais que nature.



Face à ce problème, Google a décidé de renforcer son service G suite destiné principalement aux professionnels. Une nouvelle fonctionnalité baptisée OAuth permet à un administrateur de sélectionner les applications tierces qui peuvent avoir accès aux données de l’utilisateur. Une fois qu’une application fait partie de la « liste blanche », il peut choisir d’accorder l’accès à ses données G Suite. Le risque qu’un employé accorde l’accès à une application non autorisée est donc plus réduit.



Google déploiera les nouvelles fonctionnalités G Suite dans les semaines à venir.



