Google Photos : les nouvelles fonctionnalités de partage sont enfin disponibles

Plus tôt cette année, Google avait annoncé que des changements auraient lieu dans la manière de partager sur Google Photos. Chose promise, chose faite, puisque le géant a commencé à déployer une nouvelle mise à jour qui apporte de nouvelles fonctionnalités.

Désormais, l’application Google Photos sera capable de faire des suggestions de photos à partager. Le système se basera notamment sur la reconnaissance faciale. Google Photo vous proposera de partager une photo avec un de vos proches en analysant les personnes avec qui vous partager le plus souvent.

De plus, Google Photos diffusera également dans un espace dédié, toutes les photos qui ont été partagées avec vous. Il sera par conséquent plus facile et plus rapide d’y avoir accès.

Enfin, l’application va proposer le partage automatique de toutes les photos ou d’une partie. Cette fonctionnalité peut être très utile lorsque l’on se trouve loin de sa famille et que l’on veut partager avec eux les photos d’un voyage. L’utilisateur pourra choisir de partager une partie ou toutes ses photos avec un proche spécifique.



Les fonctionnalités de partage sont en cours de déploiement sur Google Photos.