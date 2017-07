La nouvelle version de Google Photos vous permet de partager plus facilement

En mai dernier, Google avait présenté à sa conférence annuelle I/O plusieurs nouvelles fonctionnalités en développement pour son service Google Photos dont l’objectif est de rendre plus facile et plus fréquent le partage de photos. C’est ce jeudi que le géant d’Internet vient d’activer ces nouveautés au sein de son application.



La première d’entre elles est la suggestion de contacts à qui envoyer une photo. Pour cela, un algorithme va analyser les photos et vidéos afin de vous suggérer de les partager à tels ou tels contacts. C’est principalement en fonction des visages identifiés sur les médias et les personnes avec qui vous partagez le plus souvent vos fichiers que la liste de contacts suggérés sera établie.



Une fois que Google Photos vous suggère des personnes pour le partage, vous gardez la main et pouvez ajouter ou retirer une photo ou un contact de la liste en question. Et si vous avez l’adresse email d’un ami qui n’a pas Google Photos vous pourrez quand même l’ajouter pour lui partager votre sélection.



Enfin, vous pouvez aussi partager l’intégralité de votre photothèque avec des amis ou membres de votre famille en choisissant “Partager ma Librairie” dans le menu et entrer l’adresse email de la personne souhaitée. Vous pourrez en plus choisir de partager avec ce contact une certaine partie de votre librairie, les photos où cette personne est présente ou les photos d’une période donnée.



Ces nouveautés sont déjà disponibles sur les appareils iOS, Android et sur la version Web de Google Photo.