Google Photos est désormais capable de reconnaître votre chien/chat

Google Photos améliore sa reconnaissance faciale pour les animaux domestiques. L’application est désormais capable de distinguer le chat ou le chien d’une famille sur les photos. Cette fonctionnalité permet une recherche plus facile et plus rapide dans sa bibliothèque personnelle.



Jusqu’à présent, Google Photos était capable de reconnaître plusieurs membres d’une même famille. Si l’application pouvait détecter la présence d’animaux, elle était néanmoins incapable de se souvenir de ces petits compagnons. Pourtant, les utilisateurs sont nombreux à prendre de nombreuses photos de leurs chiens ou chats.



Pour répondre à un besoin, Google a donc amélioré la reconnaissance faciale de son application. Celle-ci peut désormais reconnaître et identifier un animal. L’utilisateur peut donc retrouver les photos de son animal domestique en tapant son nom dans la barre de recherche. Google Photos permet également la recherche par pedigree et même par emoji.



La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement sur l’application Androidet iOSdepuis ce lundi 16 octobre.

