Les Google Pixel 2 blancs auront du retard

Les utilisateurs ayant commandé le Google Pixel 2 blanc seront sûrement déçus. Google a annoncé que certaines commandes seront repoussées au mois de novembre. Certains utilisateurs devront donc patienter un mois de plus avant de recevoir leurs smartphones. Le Pixel 2 n’est sorti que depuis quelques jours et Google a déjà du mal à faire face à la très forte demande. Le constructeur aurait en effet du mal à maintenir un stock suffisant. Par conséquent, les commandes du Pixel 2 blanc sont touchées. Les utilisateurs ayant passé commande ont reçu un email leur signalant que leur commande avait été repoussée à un mois.



Face à ce retard de livraison, ils ont été nombreux à manifester leur déception et leur frustration sur le site Reddit. Pour se faire pardonner, Google propose de dédommager ses clients en leur offrant une coque pour smartphone Live Case d’une valeur de 40$ (34 euros). Si cela représente une certaine économie d’argent, pas sûr que ce soit suffisant pour les clients qui espéraient recevoir leur téléphone plus tôt. Les Pixel 2 blancs qui devaient être livrés à la fin octobre seront finalement disponibles en novembre prochain.



En plus des problèmes de ruptures de stock, Google doit également faire face à des problèmes de brûlures d’écran sur ses nouveaux smartphones. Une enquête a déjà été ouverte en interne.

